ASTRO 公開回歸行程 5 月首週發行〈GATEWAY〉！ GOT7 攜〈DYE〉回歸 橫掃音源榜、showcase 吸引 177 萬人同時觀看！ 期待！Red Velvet 瑟琪、Irene 準備組成小分隊 美國 CNN 報導北韓領導人金正恩術後病危，已多日未現身公開場合！ 韓媒爆料「MONSTA X基賢與宇宙少女苞娜相戀5年」？所屬社已經否認！ 《狩獵的時間》訴訟終於落幕，本月23日Netflix上線 《夫妻的世界》韓素希女兒引觀眾狂吐槽：珍妮呀，下來走路吧XD！編劇太不走心了 車裡的女生到底是韓素希還是ITZY留真？已經像到快分不清了！ 《Running Man》500期預告公開！大勢女團偶像來襲：初瓏、普美、美珠、請夏、有情 梁世炯、梁世燦兄弟頻道被Youtube誤認為「兒童內容」 至今都沒有收入！ 上廁所偶遇BTS防彈少年團柾國的可能性有多大？不僅如此還能讓他主動搭話！ 嘉熙疫情期間出國避難一句「這裡很安全」惹眾怒！網民：自私自利

← 上一則 下一則 →