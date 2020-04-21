《夫妻的世界》韓素希女兒引觀眾狂吐槽：珍妮呀，下來走路吧XD！編劇太不走心了
明星 2020年4月21日 星期二09:39 Rui
《夫妻的世界》朴海俊和韓素希的女兒珍妮一登場就讓觀眾們忍不住吐槽。
李泰吾（朴海俊 飾）和池善雨（金喜愛 飾）後又另娶了「小三」呂多景（韓素希 飾），兩人還生了個女兒名叫珍妮。 沒想到珍妮首次亮相就引來了廣大觀眾的吐槽，大家都覺得小演員根本不像2歲的寶寶。
時隔2年，李泰吾和呂多景重返高山市，一起回來的還有他們2歲的女兒。 被爸爸抱在手裡的珍妮長得很結實，小腿也長長的，還有一頭濃密的頭髮，看上去完全不像2歲的幼兒。 有觀眾就吐槽：「劇情設定是過了2年，這孩子也太大了，感覺都會認字了，看上去有4歲」、「我以為過了7年了」、「我媽看了也覺得小朋友年紀完全不像2歲，還問我明明只過了2年，怎麼孩子這麼大」、「珍妮呀，下來走路吧」、「感覺比瑞雨（《Hi Bye，Mama》中的女兒）年紀還大，還不如直接設定為5年後」、「哈哈哈哈，太無語了」等。
不過，扮演珍妮的小演員也十分可愛，圓圓的大眼睛充滿了靈氣，姨母姨夫們也只是稍稍吐槽編劇不走心啦。
「圖：《夫妻的世界》」
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