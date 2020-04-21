《夫妻的世界》韓素希女兒引觀眾狂吐槽：珍妮呀，下來走路吧XD！編劇太不走心了

《夫妻的世界》韓素希女兒引觀眾狂吐槽：珍妮呀，下來走路吧XD！編劇太不走心了

明星   2020年4月21日   星期二09:39   Rui   28

《夫妻的世界》朴海俊和韓素希的女兒珍妮一登場就讓觀眾們忍不住吐槽。

李泰吾（朴海俊 飾）和池善雨（金喜愛 飾）後又另娶了「小三」呂多景（韓素希 飾），兩人還生了個女兒名叫珍妮。 沒想到珍妮首次亮相就引來了廣大觀眾的吐槽，大家都覺得小演員根本不像2歲的寶寶。

時隔2年，李泰吾和呂多景重返高山市，一起回來的還有他們2歲的女兒。 被爸爸抱在手裡的珍妮長得很結實，小腿也長長的，還有一頭濃密的頭髮，看上去完全不像2歲的幼兒。 有觀眾就吐槽：「劇情設定是過了2年，這孩子也太大了，感覺都會認字了，看上去有4歲」、「我以為過了7年了」、「我媽看了也覺得小朋友年紀完全不像2歲，還問我明明只過了2年，怎麼孩子這麼大」、「珍妮呀，下來走路吧」、「感覺比瑞雨（《Hi Bye，Mama》中的女兒）年紀還大，還不如直接設定為5年後」、「哈哈哈哈，太無語了」等。

不過，扮演珍妮的小演員也十分可愛，圓圓的大眼睛充滿了靈氣，姨母姨夫們也只是稍稍吐槽編劇不走心啦。

「圖：《夫妻的世界》」

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留言/評論
  • Jill Chou
    我女兒兩歲多時是這樣的大小沒錯
    29分前
  • Alice Kuan
    有一幕吃麵時一直傻笑，一度以為她的智能是不是有點問題
    52分前
  • Yi Ching
    這根本就是3歲了吧⋯⋯
    1小時前
  • 楊可唯
    拔拔抱的很吃力吧！營養這麼好🤣🤣 看不出來是～2歲
    1小時前
  • 張小庭
    確實不像2歲
    36分前
→更多留言...(23)
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