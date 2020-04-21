《狩猎的时间》诉讼终於落幕，本月23日Netflix上线

电影《狩猎的时间》上映一波三折，目前终於订定4月23日全球Netflix首播。
《狩猎的时间》最初订为2月於电影院上映，但由於肺炎疫情影响，上映时间一延再延。3月23日投资发行商Little Big与Netflix联合发表声明，宣布《狩猎的时间》4月10日将透过Netflix播映，全球190多个国家可观赏。此举却引发早先合作的海外销售商Contents panda不满、认为有双重合约疑虑，表示早已将电影版权卖向海外30多国，若Netflix坚持上映将严重影响其权益。Little Big则反驳Contents panda，认为因肺炎放弃上映的理由为「天然灾害」，合约里明确写道「天然灾害等情况下，双方均无须承担责任。」
双方认知不一的情况下，Contents panda一状告上法院。4月8日首尔中央地方法院判处Contents panda胜诉，援引Contents panda假处分请求，禁止《狩猎的时间》在全球以电影院、网路、电视等管道放映。4月9日全球Netflix才纷纷宣告《狩猎的时间》暂时无法上线。（图为台湾Netflix於FB公告）
16日Little Big公开道歉，承认单方面终止了与Contents panda的合约，无视了Contents panda超过一年来海外销售的贡献。20日最新消息，目前双方已达成和解，《狩猎的时间》将於本月23日於Netflix全球同步播出。
播出当晚韩国时间九点，Netflix还会举行GV（Guest Visit，与观众对话），集合尹成贤导演、李帝勋、安宰弘、崔宇植、朴正民、朴海秀以及李东震影评家，谈论尚未公开过的电影花絮并回答观众们的提问，於韩国Netflix YouTube与Naver V LIVE直播。
（图：台湾Netflix、Twitter@NetflixKR）
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