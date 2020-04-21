嘉熙疫情期間出國避難一句「這裡很安全」惹眾怒！網民：自私自利

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新型冠狀肺炎（武漢肺炎／COVID-19）在韓國爆發期間，有明星伸出援手捐款捐物獲得大批讚美，也有人因「出國避難」被罵上熱搜。

說的就是前After School成員嘉熙，她在個人IG上的一則則留言引得全韓國人民不痛快。3月25日，當肺炎疫情席捲韓國，事態越來越嚴重時，嘉熙在IG上發佈了一張未戴口罩、與兒子在海邊玩耍的照片。 當時按照嘉熙的說法是因擔心霧霾而去了巴厘島度假，她還在IG上表示：「巴厘島和韓國不一樣，很安全。 不過這裏感覺也會慢慢變嚴重，而且檢查起來也很困難，如果真的得病的話都不能出境，不就之後我們就會返回韓國。」這則PO文即刻就成為了眾矢之的，民眾們指責嘉熙根本就是為躲避疫情而出國，當韓國國內因防疫措施得妥當，而且疫情得到有效控制時，原本「出逃」的她此時又想到了韓國的好處想要回國，根本就是自私自利。 雖然事後嘉熙兩次發文道歉，但依舊沒能熄滅民眾們的怒火。



嘉熙所屬經紀公司透露：「嘉熙已於3月31日返回韓國，雖然她定了3月23日的機票，但因當地原因改簽為31日。 一回到韓國她就主動接受了核酸檢查，結果呈陰性。 但為了以防萬一，他們一家在位於首爾周邊人煙稀少的家裡進行2周的居家隔離。 對於日前引發的爭議，嘉熙正在自我反省中。 」

疫情期間，多數人都能遵守政府和專家給出的不出門、不聚眾的要求，乖乖宅在家裡。 但嘉熙就以霧霾為由，出國度假，雖然身為普通人為自己生命健康著想暫離高危區是人之常情，但公開了還曬照那就是另一碼事了，畢竟她在奢侈享受生活的時候，很多人都在辛苦付出，這樣鮮明的對比確實讓人喜歡不起來。

「圖：嘉熙IG」

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