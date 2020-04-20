熱門劇《夫妻的世界》全國收視率首度破20%，再創自身新高紀錄！
韓劇 2020年4月20日 星期一09:26 MiJimin
【收視分析】最新第八集真的是拼命反轉，到最後一刻都有新的反轉，看得好過癮啊～！！！收視率也很有機會超越《Sky Castle》&《愛的迫降》，JTBC 電視台這次真的太成功了。
想必大家最近在週末的時候，都在關注這部熱門韓劇《夫妻的世界》，而在上週末播出的第八集中，全國AGB收視率也突破20.1%，首爾圈更衝上22.3%，不停刷新自身紀錄，同樣也是當時段的收視冠軍。
而 JTBC 電視台上一部擁有這樣如同「黑馬」般收視率的作品，就是同樣為 JTBC 金土時段（每週五、六）播出的《Sky Castle》（天空之城），被譽為神劇的《Sky Castle》完結時，最高收視率是23.8%，還延長了四集，《夫妻的世界》目前僅在第八集就有了20.1%的好成績，超越《Sky Castle》成為新的收視冠軍似乎並非難事。
而同樣是有線台 tvN在前陣子剛完結的《愛的迫降》，也是在競爭激烈的週末時段（每週六、日）播出，最高收視率落在大結局第16集的21.7%，《夫妻的世界》被看作最有機會超越這兩部韓劇，成為2020年神劇的最佳作品之一。
大家覺得如何呢？
（圖：官方劇照／黃Viu煲劇平台）
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