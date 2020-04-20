热门剧《夫妻的世界》全国收视率首度破20%，再创自身新高纪录！
韩剧 2020年4月20日 星期一09:26 MiJimin
【收视分析】最新第八集真的是拼命反转，到最后一刻都有新的反转，看得好过瘾啊～！！！收视率也很有机会超越《Sky Castle》&《爱的迫降》，JTBC 电视台这次真的太成功了。
想必大家最近在周末的时候，都在关注这部热门韩剧《夫妻的世界》，而在上周末播出的第八集中，全国AGB收视率也突破20.1%，首尔圈更冲上22.3%，不停刷新自身纪录，同样也是当时段的收视冠军。
而 JTBC 电视台上一部拥有这样如同「黑马」般收视率的作品，就是同样为 JTBC 金土时段（每周五、六）播出的《Sky Castle》（天空之城），被誉为神剧的《Sky Castle》完结时，最高收视率是23.8%，还延长了四集，《夫妻的世界》目前仅在第八集就有了20.1%的好成绩，超越《Sky Castle》成为新的收视冠军似乎并非难事。
而同样是有线台 tvN在前阵子刚完结的《爱的迫降》，也是在竞争激烈的周末时段（每周六、日）播出，最高收视率落在大结局第16集的21.7%，《夫妻的世界》被看作最有机会超越这两部韩剧，成为2020年神剧的最佳作品之一。
大家觉得如何呢？
（图：官方剧照／黄Viu煲剧平台）
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