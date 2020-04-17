預告的「光頭造型」引發大家關注...還上了熱搜！MAMAMOO頌樂也親自解釋了挑戰的理由！
KPOP 2020年4月17日 星期五16:55 Yuan
MAMAMOO的隊長頌樂將在23日首張單曲專輯《SPIT IT OUT》，近日陸續公開預告照。
今日，公開新的預告照中，頌樂戴着面紗營造出優雅神祕的氛圍，加上了光頭造型，引發了大眾關注，還上了熱搜。頌樂也表示：「《SPIT IT OUT》是展現我這個人的單曲，我準備了很多的東西，特別是剃光頭，非常感謝大家的關心。」
對於嘗試光頭的原因，頌樂：「因為是表現我這個人的音樂，所以想用抽象的手法來表現我的樣子。我很喜歡也很享受挑戰新的事物，有時候有些人會覺得我很奇怪，但這就是我...我表現的方式。」這次的預告照，真的都是不同的風格呢！
而預告影片中，公開了頌樂變身的過程，雖然是特殊化妝，但也讓不少網友表示：「太酷了」、「用大膽的理念詮釋不一樣的自己，好棒」、「頌樂真的做了很多的嘗試」、「太好奇這次會是什麼曲風」、「心態真的很棒，要挑戰這個不是容易的事」等等。
（圖：RBW）
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