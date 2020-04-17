预告的「光头造型」引发大家关注...还上了热搜！MAMAMOO颂乐也亲自解释了挑战的理由！
KPOP 2020年4月17日 星期五16:55 Yuan
MAMAMOO的队长颂乐将在23日首张单曲专辑《SPIT IT OUT》，近日陆续公开预告照。
今日，公开新的预告照中，颂乐戴着面纱营造出优雅神秘的氛围，加上了光头造型，引发了大众关注，还上了热搜。颂乐也表示：「《SPIT IT OUT》是展现我这个人的单曲，我准备了很多的东西，特别是剃光头，非常感谢大家的关心。」
对於尝试光头的原因，颂乐：「因为是表现我这个人的音乐，所以想用抽象的手法来表现我的样子。我很喜欢也很享受挑战新的事物，有时候有些人会觉得我很奇怪，但这就是我...我表现的方式。」这次的预告照，真的都是不同的风格呢！
而预告影片中，公开了颂乐变身的过程，虽然是特殊化妆，但也让不少网友表示：「太酷了」、「用大胆的理念诠释不一样的自己，好棒」、「颂乐真的做了很多的尝试」、「太好奇这次会是什么曲风」、「心态真的很棒，要挑战这个不是容易的事」等等。
（图：RBW）
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