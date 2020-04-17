律喜曝懷雙胞胎體重胖到83公斤！抱著女兒時也表示：「希望能做到不讓她們感到累，我是媽媽，我可以的...」
綜藝 2020年4月17日 星期五16:11 Yuan
FTIsland成員崔敏煥和LABOUM出身的律喜，今年2月迎來了雙胞胎女兒。
本月，律喜開通Youtube頻道「律喜的家（율희의 집）」，並公開雙胞胎出生前一天準備的分娩Vlog，不少網友看到懷著雙胞胎的樣子，肚子的妊辰紋，也紛紛表示：「媽媽真的很偉大...」、「看著影片就覺得又重又累啊」、「律喜辛苦了」等。
最新公開的影片是坐月子日常生活，律喜也提到：「生產當日的體重是82～83kg，比原本重了28kg，昨天量了一次是67kg，瘦了16kg。但還剩下12kg...一想到這個是我要努力運動和減肥的肉，就有點鬱悶。」
影片最後，她抱著雅允在拍嗝：「希望能做到不讓她們感到累，我是媽媽，我可以的...我已經是3個孩子的媽媽了，我可以的。」在老大在燏（贊兒）時，沒有去產後護理之家，也沒有人告訴我該怎麼做，現在在這邊有了休息和恢復的時間，也非常期待養育雙胞胎的自己，一起好好生活吧～孩子們！
(圖：율희의 집）
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