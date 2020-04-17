律喜曝怀双胞胎体重胖到83公斤！抱著女儿时也表示：「希望能做到不让她们感到累，我是妈妈，我可以的...」
综艺 2020年4月17日 星期五16:11 Yuan
FTIsland成员崔敏焕和LABOUM出身的律喜，今年2月迎来了双胞胎女儿。
本月，律喜开通Youtube频道「律喜的家（율희의 집）」，并公开双胞胎出生前一天准备的分娩Vlog，不少网友看到怀著双胞胎的样子，肚子的妊辰纹，也纷纷表示：「妈妈真的很伟大...」、「看著影片就觉得又重又累啊」、「律喜辛苦了」等。
最新公开的影片是坐月子日常生活，律喜也提到：「生产当日的体重是82～83kg，比原本重了28kg，昨天量了一次是67kg，瘦了16kg。但还剩下12kg...一想到这个是我要努力运动和减肥的肉，就有点郁闷。」
影片最后，她抱著雅允在拍嗝：「希望能做到不让她们感到累，我是妈妈，我可以的...我已经是3个孩子的妈妈了，我可以的。」在老大在燏（赞儿）时，没有去产后护理之家，也没有人告诉我该怎么做，现在在这边有了休息和恢复的时间，也非常期待养育双胞胎的自己，一起好好生活吧～孩子们！
(图：율희의 집）
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