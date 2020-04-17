《The King：永遠的君主》第一集中文字幕預告公開，李敏鎬緊緊抱住金高銀！
韓劇 2020年4月17日 星期五13:40 MiJimin
【中字預告】李敏鎬：「我花了25年才見到妳…」金高銀：「你真的是從另一個世界來的？超越0與1。」（今晚十點死守本放!!!）
即將在今晚於 Netflix 平台同步播出的 SBS 全新金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出），公開了第一集的正式中字預告，龐大的世界觀與配樂，讓觀眾們更加期待今晚的播出。
奇幻浪漫劇《The King：永遠的君主》以現實的韓國和平行世界的「大韓帝國」為背景，講述試圖關閉連接現實世界的次元之門的大韓帝國皇帝－李袞（李敏鎬 飾），與現實韓國刑警－鄭太乙（金高銀 飾）跨越空間的愛情故事。
▼Netflix Asia 公開了第一集的中字預告，李袞為父親的慘死傷心欲絕，親王李霖（李廷鎮 飾）在逃亡時，發現了前往平行世界的門…。李袞從平行世界「大韓帝國」追到了「大韓民國」，緊緊抱住鄭太乙的這一幕，兩人就此展開了跨越空間的羅曼史：
此外，今晚將開播的「三大看點」與「人物簡介」，也請按此觀看！
《The King：永遠的君主》將在今晚十點首播。
（圖：官方劇照）
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留言/評論
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金：為什麼又讓我接到這種角色，等男主一等就要好幾年才得見😅😭
1小時前
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莊詩涵 Karen Cheng 94今天！😍😚
1小時前
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4/17晚上10:30Netflix見😍😍😍
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1小時前