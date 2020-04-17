李敏鎬&金高銀《THE KING：永遠的君主》今日開播！三大看點吸睛

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終於，李敏鎬、金高銀與金銀淑編劇合作的新劇《THE KING：永遠的君主》今晚就要開播了！本放死守是必須的啊！

奇幻浪漫劇《THE KING：永遠的君主》採用平行時空的設定，理科型大韓帝國的皇帝李衮（李敏鎬 飾）意圖關閉時空之門，文科型大韓民國的刑警鄭太乙（金高銀 飾）則往返於兩個世界之中__ ksd133--努力守護某個人的生活與愛情。 以下就來看本劇最值得期待的3大看點！

1. 名牌編劇金銀淑

從《秘密花園》到《鬼神》，金銀淑編劇每次都展現出觀眾意想不到的想像力，堪稱收視率保障，這次對「大韓帝國皇帝」與「大韓民國刑警」的跨次元浪漫設定也讓人新鮮感十足。

而且金銀淑編劇的文字功底也十分優秀，不僅台詞精彩、角色個性立體，充滿人道主義情懷的資訊和神秘懸疑的氛圍也都不在話下，讓人對這次的新作不得不期待。





2. 值得信任的演員

金銀淑很少重複選擇同一位演員，這次李敏鎬和金高銀一起破例，足以見得編劇對他們的信心。 李敏鎬將通過大韓帝國皇帝李袞一角展現極具威嚴感的氣場，金高銀則是第一次試驗刑警，挑戰「美帥」型角色。



禹棹煥飾演大韓帝國皇室近衛隊隊長曹影，以及大韓民國社會服務人員曹民俗燮，展現出兩個極端的魅力。 金景南飾演大韓民國重案組刑警姜薪栽，冷靜正直，但內心也有豐富的情感。 鄭恩彩飾演大韓帝國第一位女性總理，也是最年輕的總理具瑞憐，野心滿滿。 李廷鎮飾演大韓帝國金親王李霖，這將是他從影22年來最強勢的一個角色。





3. 平行世界專屬的影像美學

因為講的是時空之門打開的故事，製作組不僅跑遍韓國各地取景，更製作了華麗的CG動畫，完美再現觀眾想像中的平行世界。

本劇有兩位導演，分別是曾執導《WHO ARE YOU-學校2015》、《太陽的後裔》的白尚勛，以及《請輸入檢索詞WWW》的鄭志賢，前者以細膩的感情表現見長，後者則呈現了感性十足的影像美感，讓人對這部講述平行時空愛情的作品更多了一份信任。



《THE KING：永遠的君主》將於今晚10點（韓國時間）播出，預祝收視率大發啊！

（圖源：HUA&DAM Pictures）

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