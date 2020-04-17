《The King：永远的君主》第一集中文字幕预告公开，李敏镐紧紧抱住金高银！

《The King：永远的君主》第一集中文字幕预告公开，李敏镐紧紧抱住金高银！

韩剧   2020年4月17日   星期五13:40   MiJimin   5

【中字预告】李敏镐：「我花了25年才见到你…」金高银：「你真的是从另一个世界来的？超越0与1。」（今晚十点死守本放!!!）

即将在今晚於 Netflix 平台同步播出的 SBS 全新金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出），公开了第一集的正式中字预告，庞大的世界观与配乐，让观众们更加期待今晚的播出。

奇幻浪漫剧《The King：永远的君主》以现实的韩国和平行世界的「大韩帝国」为背景，讲述试图关闭连接现实世界的次元之门的大韩帝国皇帝－李衮（李敏镐　饰），与现实韩国刑警－郑太乙（金高银　饰）跨越空间的爱情故事。

▼Netflix Asia 公开了第一集的中字预告，李衮为父亲的惨死伤心欲绝，亲王李霖（李廷镇　饰）在逃亡时，发现了前往平行世界的门…。李衮从平行世界「大韩帝国」追到了「大韩民国」，紧紧抱住郑太乙的这一幕，两人就此展开了跨越空间的罗曼史：

此外，今晚将开播的「三大看点」与「人物简介」，也请按此观看！

《The King：永远的君主》将在今晚十点首播。

（图：官方剧照）

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留言/评论
  • Johnson Cho
    金：為什麼又讓我接到這種角色，等男主一等就要好幾年才得見😅😭
    56分前
  • 羅美嵐
    1小时前
  • Jocelyn Low
    Wenwenwenwen Wen
    1小时前
  • Ariel Wei
    莊詩涵 Karen Cheng 94今天！😍😚
    1小时前
  • Pipi Liu
    4/17晚上10:30Netflix見😍😍😍 #李敏鎬_李衮 #TheKing永遠的君主 #SBS_韓國晚上時間10點首播 #Netflix台灣獨家播出
    1小时前
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