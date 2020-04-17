悬疑爱情新剧《Born Again》美男花絮合体：张基龙伸手想和李洙赫喊加油，结果却…XD [雷]是时候重刷了！《机智医生生活》第1集里柳演锡正元的秘密是？ 《The King：永远的君主》今晚播出！禹棹焕收到朴叙俊应援咖啡车：「早上是朴世路，晚上是The King」 本月少女真率唱《快过来》OST 获 30 国 iTunes 榜冠军！ 《The King：永远的君主》第一集中文字幕预告公开，李敏镐紧紧抱住金高银！ SEVENTEEN 跃上《Billboard Korea 》双封面 韩、英双语版本 WINNER 正规三辑问世满一周 首周销量创自身新纪录！ 太期待了！请夏将发行首张正规专辑 先行曲月底打头阵 宅在家也能很帅气！姜丹尼尔《GRAZIA》画报展现耀眼面貌 李敏镐&金高银《THE KING：永远的君主》今日开播！三大看点吸睛 职场复仇喜剧《老顽固实习生》预告公开，朴海镇自体发光，金应洙把「拿铁是马?」挂嘴边～ 「不要抬头！」鬼片《湖水酒店》将上映 防弹少年团柾国戴眼镜推荐ARMY曲目！钓出本尊发文感谢 朴有天宣布4月20日开通官方粉丝网站「BLUE CIELO」 6月办签名会 《Hi Bye, Mama!》鬼妈妈金泰希小时候，真的跟剧中女儿栖玗长得九成像啊～！ 金东希&郑多彬新剧《人间课堂》预告片公开 29日开播 洪锡天在《听见传闻Show》表示：具荷拉亲妈在丧礼现身忙著找艺人开心合影全无悲伤！ 记住这张脸！「N号房」共犯「布塔」信息公开：2001年出生为赵主彬副手

【中字预告】李敏镐：「我花了25年才见到你…」金高银：「你真的是从另一个世界来的？超越0与1。」（今晚十点死守本放!!!）

即将在今晚於 Netflix 平台同步播出的 SBS 全新金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出），公开了第一集的正式中字预告，庞大的世界观与配乐，让观众们更加期待今晚的播出。

奇幻浪漫剧《The King：永远的君主》以现实的韩国和平行世界的「大韩帝国」为背景，讲述试图关闭连接现实世界的次元之门的大韩帝国皇帝－李衮（李敏镐 饰），与现实韩国刑警－郑太乙（金高银 饰）跨越空间的爱情故事。



▼Netflix Asia 公开了第一集的中字预告，李衮为父亲的惨死伤心欲绝，亲王李霖（李廷镇 饰）在逃亡时，发现了前往平行世界的门…。李衮从平行世界「大韩帝国」追到了「大韩民国」，紧紧抱住郑太乙的这一幕，两人就此展开了跨越空间的罗曼史：



此外，今晚将开播的「三大看点」与「人物简介」，也请按此观看！



《The King：永远的君主》将在今晚十点首播。

（图：官方剧照）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻