Kakao Friends又推出地區限定版！推出「儒生系列」Baby版的Ryan、Apeach換上了韓服、戴著儒巾！
生活 2020年4月16日 星期四16:11 Yuan
說道全州會想到什麼呢？全州拌飯？韓屋村？而全州可是現在韓國保留下來的傳統韓屋中，最大規模的也最完整的一個城市。
去年，受到大家喜愛的「Kakao Friends」在這邊開設了門市，角色們都換上了韓服，就連裝潢都有著濃厚的韓國風。當然...也推出了全州限定的商品（真的很會呢 XD）：全州拌飯玩偶、迷你韓屋公仔等等。
在最近，他們又推出了全州限定商品啦！是「儒生系列」Baby版的Ryan、Apeach和Tube穿上了韓服，頭上戴著儒巾，手上拿著毛筆、卷軸等，滿滿的書卷氣質啊！
推出的商品包含了玩偶、AirPod保護套、吊飾、燒酒杯套組、小鏡子、扇子，文具（原子筆、便條紙、貼紙）等等。Kakao Friends的商品就是有一種魔力，不管是什麼系列...都非常可愛，讓人都想入手啊（掏錢包）！
而這款只有在全州的門市可以買，雖然現在因為疫情的關係無法出國，但大家可以先筆記一下，之後出國的時候一次購買啦！
【Kakao Friends Store 全州】
住址：전북 전주시 완산구 팔달로 126
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