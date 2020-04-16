Kakao Friends又推出地区限定版！推出「儒生系列」Baby版的Ryan、Apeach换上了韩服、戴著儒巾！
生活 2020年4月16日 星期四16:11 Yuan
说道全州会想到什么呢？全州拌饭？韩屋村？而全州可是现在韩国保留下来的传统韩屋中，最大规模的也最完整的一个城市。
去年，受到大家喜爱的「Kakao Friends」在这边开设了门市，角色们都换上了韩服，就连装潢都有著浓厚的韩国风。当然...也推出了全州限定的商品（真的很会呢 XD）：全州拌饭玩偶、迷你韩屋公仔等等。
在最近，他们又推出了全州限定商品啦！是「儒生系列」Baby版的Ryan、Apeach和Tube穿上了韩服，头上戴著儒巾，手上拿著毛笔、卷轴等，满满的书卷气质啊！
推出的商品包含了玩偶、AirPod保护套、吊饰、烧酒杯套组、小镜子、扇子，文具（原子笔、便条纸、贴纸）等等。Kakao Friends的商品就是有一种魔力，不管是什么系列...都非常可爱，让人都想入手啊（掏钱包）！
而这款只有在全州的门市可以买，虽然现在因为疫情的关系无法出国，但大家可以先笔记一下，之后出国的时候一次购买啦！
【Kakao Friends Store 全州】
住址：전북 전주시 완산구 팔달로 126
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