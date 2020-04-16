舞蹈不分性別！趙權打破疆界的舞蹈獲熱烈迴響

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退伍後的趙權立刻重拾魅力四射的姿態，最近更以四段精彩的舞蹈練習影片，傳達充滿力量的訊息！

趙權昨天（15 日）在自己的 Instagram 上寫道：「哪有分什麼女生的舞、男生的舞？只要我一跳，就是趙權的舞！」並公開了四段影片。



在 Instagram 查看這則貼文 조권 JO KWON（@kwon_jo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 10:29 張貼

過去以表演女團舞蹈聞名的趙權，首先穿著高跟鞋大跳 Lady Gaga 的 “Born this Way”，接著換上運動鞋翻跳 EXO 的經典歌曲 “Growl”。在下一段影片中，趙權又穿回高跟鞋跳起 Beyoncé 的 “Crazy In Love”，最後以一段高強度的舞蹈收尾，俐落動作、處理不同舞風的技巧和讓人難以忽視。

趙權的四段影片和發言獲得許多人大讚「一個傳奇跳傳奇舞蹈」、「說得好，舞蹈本來就不分性別」，連以獨特舞蹈聞名的李貞賢也留言「奇怪，你怎麼這麼會跳舞啊？」最後當然要重溫一下趙權月初上《認識的哥哥》的精彩表演啦！





（照片或影片來源：kwon_jo、JTBC）

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