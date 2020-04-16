《胡同餐館》店家解決衛生狀況後又有新問題！老闆不想刪減菜品，白種元：「意思是讓我教你們？」
綜藝 2020年4月16日 星期四14:11 Yuan
《白種元的胡同餐館》在上個月25日開始播放軍浦站前市場篇，燒烤雞＆辣牛皺胃、市場豬腳、炒年糕＆啤酒三家店出演。
當中，燒烤雞＆辣牛皺胃店的老闆娘在製作料理時，拿出來的鍋子竟然沾滿了醬料（沒洗），機器上、廚房各角落都是陳年油垢。也讓白種元說：「老闆說真的...馬上停止營業吧！先從整理開始吧，這樣下去會出大事的。」是《胡同餐館》播出兩年多的期間中，歷代最糟糕的衛生狀況。
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之後店家花了兩個多禮拜打掃，變了新的面貌，白種元才開始試主要菜品（燒烤雞＆辣牛皺胃），並教了老闆娘作法，給了解決的方案，離開前也不斷強調衛生。
這時...老闆：「菜品減少和....」白種元：「菜品在我看來的話，這個...如果想專門做燒烤類的話，原味炸雞是不是該去掉了啊？」老闆：「原味炸雞有一定數量的打包顧客，原味炸雞賣得不錯，住在這附近的人都是點原味炸雞。」
白種元：「現在你還要做燒烤雞的情況下，要怎麼做原味炸雞啊？你覺得能做得來嗎？」老闆：「但是有客人會點嘛...所以不知道該不該做，而且這裡又是市場，客人不是很多，一天哪怕只賣幾隻也好。」老闆又補上：「因為現在只教我們做燒烤...」白種元：「意思是讓我教你們做原味炸雞嗎？」老闆：「很想學一個能夠快速做好的方法。」
在播出後也引發不少觀眾討論，預告中老闆和老闆娘對於菜品似乎又有不同的意見，最後會是如何解決呢？
（圖：SBS）
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