舞蹈不分性别！赵权打破疆界的舞蹈获热烈回响
明星 2020年4月16日 星期四13:20 施乃琪
退伍后的赵权立刻重拾魅力四射的姿态，最近更以四段精彩的舞蹈练习影片，传达充满力量的讯息！
赵权昨天（15 日）在自己的 Instagram 上写道：「哪有分什么女生的舞、男生的舞？只要我一跳，就是赵权的舞！」并公开了四段影片。
过去以表演女团舞蹈闻名的赵权，首先穿著高跟鞋大跳 Lady Gaga 的 “Born this Way”，接著换上运动鞋翻跳 EXO 的经典歌曲 “Growl”。在下一段影片中，赵权又穿回高跟鞋跳起 Beyoncé 的 “Crazy In Love”，最后以一段高强度的舞蹈收尾，俐落动作、处理不同舞风的技巧和让人难以忽视。
赵权的四段影片和发言获得许多人大赞「一个传奇跳传奇舞蹈」、「说得好，舞蹈本来就不分性别」，连以独特舞蹈闻名的李贞贤也留言「奇怪，你怎么这么会跳舞啊？」最后当然要重温一下赵权月初上《认识的哥哥》的精彩表演啦！
（照片或影片来源：kwon_jo、JTBC）
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