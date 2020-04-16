安普賢自曝「戀愛成功率90%」 網友驚：「居然不是100%嗎? 」
明星 2020年4月16日 星期四10:22 Sani
所以拒絕安普賢的那10%究竟是什麼神仙??
近日THE FACT通過官方Youtube公開了一則對安普賢的採訪影片，這天他穿著清爽的薄荷綠色襯衫，搭配沉穩的黑色外套，一整個十分溫柔：
安普賢在節目組準備的紙盒裡抽出來好多個問題做回答，其中一個是很多《梨泰院CLASS》觀眾好奇的點：「在吳秀雅和趙以瑞中間會選誰? 」安普賢表示更青睞趙以瑞！因為：「之前就總是演單戀的角色，沒有一次戀情圓滿的，所以對於劇中全身心投入感情的趙以瑞更有好感。 」
安普賢還謙虛地說自己不太會直接去表達好感、只會不斷暗示，緊接著被問到「戀愛成功率有多高」，安普賢想了一下：「基本上都成功了，大概有90%吧。 」所以是說，問題並不在於「表達」對嗎XD
完整採訪中安普賢還回答了對劇中造型、合作演員的看法，整個都蠻有趣的，不妨從頭看一下哦：
（圖源：Youtube@被動事項 THE FACT）
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