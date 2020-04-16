《機智醫生生活》每週才播一集完全不夠看啊！原因竟然是這個
韓劇 2020年4月16日 星期四08:29 Rui
《機智醫生生活》每週只播一集，完全不夠看啊。
一般來說，除了日日劇每天播出意外，大部份韓劇都是每週播出2集，然而《機智醫生生活》卻一周只出一集，讓劇迷們大呼「完全不夠看」。
故事緊湊、人設飽滿、劇情溫馨的《機智醫生生活》每集播出後都讓觀眾們欲罷不能，掰著指頭期待下一集的播放，可是每次都要等上整整一周。 日前劇組舉辦了記者會，這才揭露每週只播一集的原因，原來一切都是為了演員和工作人員考慮。
申源浩PD就透露，拍戲受大環境影響有限制，這次拍攝期間他就嘗試了多元化工作方式，其中之一就是遵守「每週52時間小時勞動」。 眾所周知，不少韓劇都是邊播邊拍，有時還會遇到為趕戲多日連軸轉的情況，申源浩PD表示：「如果大環境不改變的話，我們大腦所創造出的內容也不會改變。 考慮到各種因素，就會質疑是否還能一直拍出周播2集的電視劇，希望我們劇組這次能夠成為新的工作模式，還想拍續集呢。 」原來導演是考慮到全體成員的身體以及精力，希望所有人都能得到充分的休息，這樣才能保證作品的完成度。
得知這一消息的劇迷們也表示理解，稱：「雖然每週只能看一集很可惜，但這個提議很好」、「希望工作人員的待遇能夠越來越好」等。
「圖：《機智醫生生活》」
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留言/評論
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值得等待的好戲，我很耐心的等他演完，再一次看才爽。
6小時前
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