《机智医生生活》每周才播一集完全不够看啊！原因竟然是这个
韩剧 2020年4月16日 星期四08:29 Rui
《机智医生生活》每周只播一集，完全不够看啊。
一般来说，除了日日剧每天播出意外，大部份韩剧都是每周播出2集，然而《机智医生生活》却一周只出一集，让剧迷们大呼「完全不够看」。
故事紧凑、人设饱满、剧情温馨的《机智医生生活》每集播出后都让观众们欲罢不能，掰著指头期待下一集的播放，可是每次都要等上整整一周。 日前剧组举办了记者会，这才揭露每周只播一集的原因，原来一切都是为了演员和工作人员考虑。
申源浩PD就透露，拍戏受大环境影响有限制，这次拍摄期间他就尝试了多元化工作方式，其中之一就是遵守「每周52时间小时劳动」。 众所周知，不少韩剧都是边播边拍，有时还会遇到为赶戏多日连轴转的情况，申源浩PD表示：「如果大环境不改变的话，我们大脑所创造出的内容也不会改变。 考虑到各种因素，就会质疑是否还能一直拍出周播2集的电视剧，希望我们剧组这次能够成为新的工作模式，还想拍续集呢。 」原来导演是考虑到全体成员的身体以及精力，希望所有人都能得到充分的休息，这样才能保证作品的完成度。
得知这一消息的剧迷们也表示理解，称：「虽然每周只能看一集很可惜，但这个提议很好」、「希望工作人员的待遇能够越来越好」等。
「图：《机智医生生活》」
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留言/评论
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值得等待的好戲，我很耐心的等他演完，再一次看才爽。
5小时前
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5小时前