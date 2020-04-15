威廉＆本特利兩兄弟展現各自的特點！本特利：「蒲公英一定要拿來吹嗎？拿來吃不是也可以的嘛～」
明星 2020年4月15日 星期三15:45 Yuan
不愧是吃貨本 XD
今日，本特利IG更新寫下：「蒲公英一定要拿來吹嗎？拿來吃不是也可以的嘛～～我媽媽怎麼會這麼驚訝～～哈哈。」威廉的IG也寫道：「本特利～1、2、3！！哎唷～本特利！你把它吃了要怎麼辦呢？我的弟弟真的很離譜吧？」照片中威廉在吹蒲公英，而本特利則在吃它（笑）！
不少網友看到也表示：「好奇寶寶太可愛了」、「嘗過不少吃，下次就不會試了」、「真的是什麼都吃」、「不愧是吃貨本」、「還有什麼事本特利不吃的」、「兩兄弟完全展現了各自的特點」等等。
而森姆·汗明頓（Sam Hammington）在2016年帶著兒子威廉、本特利出演《超人回來了》，兩兄弟可愛的模樣也受到了許多觀眾的喜愛。最近他們代言了Pizza，也代言了牛奶，根本是最佳代言人啊！
（圖：IG@williamhammington、IG@bentleyhammington）
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