威廉＆本特利两兄弟展现各自的特点！本特利：「蒲公英一定要拿来吹吗？拿来吃不是也可以的嘛～」
明星 2020年4月15日 星期三15:45 Yuan
不愧是吃货本 XD
今日，本特利IG更新写下：「蒲公英一定要拿来吹吗？拿来吃不是也可以的嘛～～我妈妈怎么会这么惊讶～～哈哈。」威廉的IG也写道：「本特利～1、2、3！！哎唷～本特利！你把它吃了要怎么办呢？我的弟弟真的很离谱吧？」照片中威廉在吹蒲公英，而本特利则在吃它（笑）！
不少网友看到也表示：「好奇宝宝太可爱了」、「尝过不少吃，下次就不会试了」、「真的是什么都吃」、「不愧是吃货本」、「还有什么事本特利不吃的」、「两兄弟完全展现了各自的特点」等等。
而森姆・汗明顿（Sam Hammington）在2016年带著儿子威廉、本特利出演《超人回来了》，两兄弟可爱的模样也受到了许多观众的喜爱。最近他们代言了Pizza，也代言了牛奶，根本是最佳代言人啊！
（图：IG@williamhammington、IG@bentleyhammington）
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