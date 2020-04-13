《RM》安普賢熱唱《梨泰院Class》OST，一出場展現歌聲魅力但到高音就破功XD 鄭敬淏對EXO燦烈一刻都不停歇的彩虹屁！暱稱太肉麻了吧XD 「N號房」受害兒童照片持有者服毒自盡！ Verbal Jint更新IG：「真開心」 這不是潤娥！短髮大變身新造型令人驚豔 車太鉉&李善彬主演動作喜劇《法外搜查》五人黃金團隊海報公開！ [有片]《機智醫生生活》鄭敬淏竟因忘了這個NG + 一秒變臉的柳演錫 炫彬，一個「爆火與撲街」中隨時切換的男人！命裡帶紅，撲了又爆再撲還能爆XD 據說少女時代這首歌是女練習生必練曲目！看完才知道暗藏玄機 快來看21歲孫藝珍的顏值！看完終於知道為什麼都叫她「孫仙」了XD

由車太鉉、李善彬、鄭尚勳、尹敬浩、池承炫等實力派演員領銜主演，OCN 出品的動作類型都有品質保證！還有一群天生有搞笑基因的演員，不看這劇會後悔莫及啊～！！！

OCN 即將在五月推出的動作爆笑喜劇《法外搜查》公開了最新官方海報，五人黃金團隊將重磅出擊，光是海報就充滿無限喜感啊。

《法外搜查》是一部犯罪動作搜查喜劇，講述5個來自不同職業的人聚在一起合作，痛快且溫暖地處理未解決案件的故事。



▼「真正的調查是從警察封鎖線外開始的…」



▼最新預告，由「愛闖禍的刑警」車太鉉和「熱血賣命的記者」李善彬領銜主演，為了抓到犯人，為了獨家，拼命向前衝吧！



▼車太鉉／飾演一旦看準了壞人就絕對把他抓進監獄的重案組刑警－陳江浩。



▼李善彬／飾演滿懷熱情但苦於收視率不振的調查報導組製作人（PD）－姜武英。



▼鄭尚勳／飾演原本是國科搜精英解剖檢察官的葬禮禮儀師－李磐石。



▼尹敬浩／飾演隱藏黑道過往，經營著酒吧的傳說級核爆社長－鄭泰迪（Teddy）。



▼池承炫／飾演花言巧語的傳銷王，專業側寫師偵探－卓元。



《法外搜查》由電影《我身體裡的那個傢伙》姜孝鎮導演，與《失蹤的黑色M》李侑真編劇合作，預計在5月23日晚間22:50首播。

（圖：官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞