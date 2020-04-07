《Running Man》被成員們選為「惡魔」擔當的人居然是他！？XD
綜藝 2020年4月7日 星期二12:05 MiJimin
HAHA 說：「他在鏡頭外真的是天使，但在《Running Man》裡就沒辦法了…。」大家心中的【天使】與【惡魔】成員分別是誰呢～？
前天播出的 SBS 熱門綜藝節目《Running Man》（4月5日EP.497）中，第二部播出了新一期的節目，要RM成員們選出誰是大家心目中的【天使】與【惡魔】成員，某人則因為人氣太高，被大家視為【惡魔成員】的最佳代表人物。
大家一看到劉在錫走到自己的投票區後，都紛紛握手恭喜，彷彿已經當選了第一名的【惡魔成員】，大家也急忙跑去投票，相當踴躍。
▼輪到HAHA投票時，他說：「因為哥在鏡頭外真的是天使，但在《Running Man》裡就沒辦法了…。」立刻投了兩張惡魔票給劉在錫。
▼看到大勢已定，劉在錫默默享受著春天來臨的好天氣～：「正是適合當惡魔的日子呢～。」
▼公佈結果時，無懸念的劉在錫確定是【惡魔】了，那其他的惡魔成員又會是誰呢？
下一期節目來賓請來了熱門韓劇《梨泰院Class》安普賢、李周映，以及宋鎮宇、池易洙等演員出演，預告請按此看這篇文章。
（圖：愛奇藝）
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