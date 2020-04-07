PSY和新天地會長讓人意想不到的關係！對妻子一見鐘情的原因是...
明星 2020年4月7日 星期二09:25 Rui
PSY竟和最近被指責增加韓國本土COVID-19擴散趨勢的新天地總會長李萬熙有關係？！
《聽見傳聞show》在日前節目就公開了PSY和李萬熙之間讓人意想不到的關係。 PSY的岳父劉在烈是李萬熙的老師。 據節目爆料，PSY和同齡的劉惠延於2003年一次朋友聚餐中相識，2006年結婚，當時PSY曾透露是因為妻子吃飯的姿態太美而一見鐘情。
節目組還稱:「PSY是個花花公子，和異性交往幾乎不會超過100天，但卻和劉惠延談了3年戀愛，他說很喜歡對方包容自己的性格，這才決定結婚。 」《聽見傳聞Show》又提到了PSY的宗教，表示：「新天地和劉在烈宗教的特徵就是一定要參加傳教活動，PSY從來沒有向其他人傳過教，甚至包括跟了經紀人他的。他入了兩次伍，第二次入伍時在陸軍立鍊武臺聖堂裡受了洗禮是天主教，洗禮名是保羅。 」
PSY的岳父劉在烈是新天地耶穌教證藏幕聖殿的前身大韓基督教長幕聖殿的教主。 曾經預言1969年11月1日是世界末日，但當天什麼事情也沒有發生，於是他被包括李萬熙在內的多名信徒起訴，並於1975年以涉嫌詐騙、恐嚇、誣告和暴力等罪名被拘留。 之後，重回教主之位的劉在烈飛往美國，重返韓國時已搖身一變為企業家。 據悉，目前劉在烈已成立建築公司，開展房地產業務。 據推算，劉在烈一家的資產達數百億韓元。
「圖：《聽見傳聞Show》」
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