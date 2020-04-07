PSY和新天地会长让人意想不到的关系！对妻子一见钟情的原因是...
明星 2020年4月7日 星期二09:25 Rui
PSY竟和最近被指责增加韩国本土COVID-19扩散趋势的新天地总会长李万熙有关系？！
《听见传闻show》在日前节目就公开了PSY和李万熙之间让人意想不到的关系。 PSY的岳父刘在烈是李万熙的老师。 据节目爆料，PSY和同龄的刘惠延於2003年一次朋友聚餐中相识，2006年结婚，当时PSY曾透露是因为妻子吃饭的姿态太美而一见钟情。
节目组还称:「PSY是个花花公子，和异性交往几乎不会超过100天，但却和刘惠延谈了3年恋爱，他说很喜欢对方包容自己的性格，这才决定结婚。 」《听见传闻Show》又提到了PSY的宗教，表示：「新天地和刘在烈宗教的特徵就是一定要参加传教活动，PSY从来没有向其他人传过教，甚至包括跟了经纪人他的。他入了两次伍，第二次入伍时在陆军立炼武台圣堂里受了洗礼是天主教，洗礼名是保罗。 」
PSY的岳父刘在烈是新天地耶稣教证藏幕圣殿的前身大韩基督教长幕圣殿的教主。 曾经预言1969年11月1日是世界末日，但当天什么事情也没有发生，於是他被包括李万熙在内的多名信徒起诉，并於1975年以涉嫌诈骗、恐吓、诬告和暴力等罪名被拘留。 之后，重回教主之位的刘在烈飞往美国，重返韩国时已摇身一变为企业家。 据悉，目前刘在烈已成立建筑公司，开展房地产业务。 据推算，刘在烈一家的资产达数百亿韩元。
「图：《听见传闻Show》」
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