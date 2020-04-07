還以為在看喜劇！李浚赫《365：逆轉命運的1年》意外搞笑！

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MBC現正播出的月火劇《365：逆轉命運的1年》，講述一群人獲得重置人生的機會回到了一年前，卻不斷有人死亡。這部劇明明是犯罪懸疑劇，竟然意外搞笑！死了那麼多人還能有不少笑點，真的相當難得～

以下盤點幾大笑點：

▶摸不著頭緒

第一集開頭就播放老歌〈In Dreams〉，李浚赫化身通緝犯「清潭洞狄卡皮歐」安慶南，讓人摸不著頭緒：「大大，你不是警察嗎？」



後來才發現這是導演的手法，讓我們誤以為李浚赫演的是安慶南……



▶哥哥腦洞大開

池亨柱喊哥哥的搭檔朴善浩刑警，很容易疑神疑鬼，當女主角申佳賢被當作嫌疑人帶去問訊，她透露自己認識被害者及其男友，問訊的朴善浩就自己寫劇本……



看出池亨柱和申佳賢不止粉絲與漫畫家之間的關係，身為哥哥的朴善浩刑警，問訊完申佳賢就有些後悔：「我是不是對未來的弟妹太兇了？」



看來可以期待男女主角Love Line了，兩人後面還成了搜查搭檔呢！



▶神來一筆台詞

「天啊，重置真的有夠刺激，為了抓肇事逃逸犯，我快變殺人犯。」申佳賢一句話點題、講出無數觀眾OS，眼神死加上諷刺口吻好好笑XD



男主角池亨柱辦案太神，被同事質疑：「最近你簡直就是《秘密森林》，是被附身嗎？」



《秘密森林》就是我們池亨柱的上上上……輩子啊XD 《秘密森林2》還有望在下半年播出呢！



▶女主角反應迅速

第七集申佳賢在A混混家遇上B混混，馬上機靈說自己是A混混女友、被騙錢騙情，順利糊弄過B混混，還博得同情XDD



▶李浚赫好可愛

李浚赫飾演的池亨柱刑警就是個很親民的鄰家警察，相當真誠可愛～第一集百米衝刺簽書會，表情超猙獰搞笑XD



還有數不清表情包等著各位挖掘，哈！



《365：逆轉命運的1年》目前僅播兩週，如果你還沒看，又喜歡這種不會太過沉重的懸疑劇，那可以考慮點開來了～！！

（圖：《365：逆轉命運的1年》源自friDay影音、《秘密森林》源自Netflix）

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