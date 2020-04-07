VICTON方面：「藝人嚴重受害，起訴惡意留言者！絕不善處，強力應對」
近年，愈來愈多經紀公司為自己家的藝人對抗及起訴惡意留言者，而昨天（6日）VICTON的所屬公司Play M Ent方面將對有關惡意留言進行強有力的法律應對。
以下為Play M Ent官方立場全文：
「大家好，這裡是Play M Ent。
今年1月，我司發佈旗下藝人法律保護相關公告後，通過廣大粉絲的持續舉報和自我監督，
在網上確認了多數對VICTON成員們進行惡意誹謗、人身攻擊、散布謠言等損害藝人名譽的惡意帖子。
對此，我司收集了起訴程序所需的資料，並於4月6日通過法務法人以損害名譽罪及侮辱罪向首爾江南警察署提交了刑事訴狀。
由於惡意留言者的行為日益嚴重，藝人受到的傷害非常嚴重，因此將毫不留情地採取強硬措施，
今後也將以粉絲的舉報和自我監督資料為基礎，繼續採取強有力的法律措施。
以後也請多多關注和愛護所屬藝人VICTON，我司將盡一切努力維護所有所屬藝人的權益。
謝謝。」
雖然大眾的關注是明星藝人們的收入來源，但他們實在沒必要忍受毫無實施根據的謠言、侮辱性發言等。
另外，VICTON上個月回歸，在出道近三年半後，終於首度在《Show Champion》奪冠，恭喜他們！希望他們都可以一直走花路吧～
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