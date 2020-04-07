VICTON方面：「艺人严重受害，起诉恶意留言者！绝不善处，强力应对」
近年，愈来愈多经纪公司为自己家的艺人对抗及起诉恶意留言者，而昨天（6日）VICTON的所属公司Play M Ent方面将对有关恶意留言进行强有力的法律应对。
以下为Play M Ent官方立场全文：
「大家好，这里是Play M Ent。
今年1月，我司发布旗下艺人法律保护相关公告后，通过广大粉丝的持续举报和自我监督，
在网上确认了多数对VICTON成员们进行恶意诽谤、人身攻击、散布谣言等损害艺人名誉的恶意帖子。
对此，我司收集了起诉程序所需的资料，并於4月6日通过法务法人以损害名誉罪及侮辱罪向首尔江南警察署提交了刑事诉状。
由於恶意留言者的行为日益严重，艺人受到的伤害非常严重，因此将毫不留情地采取强硬措施，
今后也将以粉丝的举报和自我监督资料为基础，继续采取强有力的法律措施。
以后也请多多关注和爱护所属艺人VICTON，我司将尽一切努力维护所有所属艺人的权益。
谢谢。」
虽然大众的关注是明星艺人们的收入来源，但他们实在没必要忍受毫无实施根据的谣言、侮辱性发言等。
另外，VICTON上个月回归，在出道近三年半后，终於首度在《Show Champion》夺冠，恭喜他们！希望他们都可以一直走花路吧～
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