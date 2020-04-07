好消息～男神「蘇志燮」與女主播趙銀政，在今天登記結婚！婚禮將低調進行

好消息～男神「蘇志燮」與女主播趙銀政，在今天登記結婚！婚禮將低調進行

明星   2020年4月7日   星期二09:54   MiJimin   63

【官方發文】恭喜～～～希望蘇志燮能一直幸福下去！

蘇志燮在2018年宣傳電影時，結識了趙銀政（趙恩靜）主播，在2019年5月戀情曝光，蘇志燮也透過官方表明，當時兩人已交往了約一年的時間。

而就在今天，蘇志燮透過經紀公司 51K 宣佈，將與小他17歲的女友結婚，也在4月7日完成了登記，也希望大家獻上祝福。

【經紀公司官方發文】

大家好，這裡是 51K。

近日有關於我們公司旗下演員蘇志燮，開心且值得祝福的消息在此傳達給大家。
蘇志燮遇到了珍貴的緣份，並結下了百年契約。

在去年2019年承認戀情的兩人，基於對彼此的信賴與愛，決定選擇彼此成為一輩子的伴侶。並在今天，4月7日，登記結為合法夫妻。

我們尊重想把人生中最重要，也最幸福的瞬間悄悄藏在心裡的蘇志燮和趙恩靜的想法，婚禮將只招待直系親屬低調的舉行。

同時因為所有人都在經歷艱難的時期，想多少為大家帶來慰藉，代替婚禮，捐款了5000萬韓元，為教育設備不足的兒童們，提供平板電腦和手機。

真心感謝喜愛並支持蘇志燮的所有人，同時，也希望大家能體諒其配偶是圈外人，因此無法公開結婚的相關細節，敬請見諒。

希望大家能為即將踏上人生新起點的兩位送上祝福。
蘇志燮今後也將作為演員，以更好的發展來回報大家。

恭喜大叔～～～！

（圖：官方）

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留言/評論
  • 官品心Claire Kuan
    蘇太太們集體心碎~嗚嗚嗚~~
    1小時前
  • Nancy Leung
    幸福快樂，早日生個小小蘇
    21分前
  • Rosita Kan
    Congratulations
    2小時前
  • Alice Liu
    Congratulations 🎉
    1小時前
  • Evelyn Luo
    果然是我們大蘇男神低調的作風 真心😭😭真的真心祝福幸福滿滿 還是會一直支持大蘇的😭😭😭
    42分前
→更多留言...(58)
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