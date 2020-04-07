还以为在看喜剧！李浚赫《365：逆转命运的1年》意外搞笑！

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MBC现正播出的月火剧《365：逆转命运的1年》，讲述一群人获得重置人生的机会回到了一年前，却不断有人死亡。这部剧明明是犯罪悬疑剧，竟然意外搞笑！死了那么多人还能有不少笑点，真的相当难得～

以下盘点几大笑点：

▶摸不著头绪

第一集开头就播放老歌〈In Dreams〉，李浚赫化身通缉犯「清潭洞狄卡皮欧」安庆南，让人摸不著头绪：「大大，你不是警察吗？」



后来才发现这是导演的手法，让我们误以为李浚赫演的是安庆南……



▶哥哥脑洞大开

池亨柱喊哥哥的搭档朴善浩刑警，很容易疑神疑鬼，当女主角申佳贤被当作嫌疑人带去问讯，她透露自己认识被害者及其男友，问讯的朴善浩就自己写剧本……



看出池亨柱和申佳贤不止粉丝与漫画家之间的关系，身为哥哥的朴善浩刑警，问讯完申佳贤就有些后悔：「我是不是对未来的弟妹太凶了？」



看来可以期待男女主角Love Line了，两人后面还成了搜查搭档呢！



▶神来一笔台词

「天啊，重置真的有够刺激，为了抓肇事逃逸犯，我快变杀人犯。」申佳贤一句话点题、讲出无数观众OS，眼神死加上讽刺口吻好好笑XD



男主角池亨柱办案太神，被同事质疑：「最近你简直就是《秘密森林》，是被附身吗？」



《秘密森林》就是我们池亨柱的上上上……辈子啊XD 《秘密森林2》还有望在下半年播出呢！



▶女主角反应迅速

第七集申佳贤在A混混家遇上B混混，马上机灵说自己是A混混女友、被骗钱骗情，顺利糊弄过B混混，还博得同情XDD



▶李浚赫好可爱

李浚赫饰演的池亨柱刑警就是个很亲民的邻家警察，相当真诚可爱～第一集百米冲刺签书会，表情超狰狞搞笑XD



还有数不清表情包等著各位挖掘，哈！



《365：逆转命运的1年》目前仅播两周，如果你还没看，又喜欢这种不会太过沉重的悬疑剧，那可以考虑点开来了～！！

（图：《365：逆转命运的1年》源自friDay影音、《秘密森林》源自Netflix）

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