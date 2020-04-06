確定了！南柱赫加入 SOOP Entertainment 成孔劉、金材昱師弟
明星 2020年4月6日 星期一15:23 施乃琪
南柱赫離開 YG Entertainment 後，上個月就傳出可能和 SOOP Entertainment 簽約，如今消息已正式底定啦！
在南柱赫的多部影劇作品即將上映之際，SOOP Entertainment 今天（6 日）正式宣佈已和他簽定了專屬合約，立刻引發各界關注。
「南柱赫中以來都在各方面展現獨有的魅力，並奠定了廣泛的活動光譜，是一位潛力不可限量的演員。」SOOP Entertainment 表示：「本公司將協助南柱赫，讓他好好發揮它所擁有的優點、無限可能性以及作為演員的力量。」
模特兒出身的南柱赫魚 2014 年演出《剩餘公主》而躍上小螢幕，接著因演出《Who are You-學校 2015》和在綜藝節目中的表現而大紅，陸續主演《舉重妖精金福珠》、《河伯的新娘 2017》、《耀眼》⋯⋯等劇，2018 年也憑著《安市城》登上了大銀幕。
另一方面，目前 SOOP Entertainment 旗下有孔劉、孔曉振、金材昱、全道嬿、徐玄振、秀智⋯⋯等當紅演員，南柱赫的未來表現也讓人更期待了！
（照片或影片來源：skawngur）
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