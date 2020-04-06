确定了！南柱赫加入 SOOP Entertainment 成孔刘、金材昱师弟
明星 2020年4月6日 星期一15:23 施乃琪
南柱赫离开 YG Entertainment 后，上个月就传出可能和 SOOP Entertainment 签约，如今消息已正式底定啦！
在南柱赫的多部影剧作品即将上映之际，SOOP Entertainment 今天（6 日）正式宣布已和他签定了专属合约，立刻引发各界关注。
「南柱赫中以来都在各方面展现独有的魅力，并奠定了广泛的活动光谱，是一位潜力不可限量的演员。」SOOP Entertainment 表示：「本公司将协助南柱赫，让他好好发挥它所拥有的优点、无限可能性以及作为演员的力量。」
模特儿出身的南柱赫鱼 2014 年演出《剩余公主》而跃上小萤幕，接著因演出《Who are You-学校 2015》和在综艺节目中的表现而大红，陆续主演《举重妖精金福珠》、《河伯的新娘 2017》、《耀眼》⋯⋯等剧，2018 年也凭著《安市城》登上了大银幕。
另一方面，目前 SOOP Entertainment 旗下有孔刘、孔晓振、金材昱、全道嬿、徐玄振、秀智⋯⋯等当红演员，南柱赫的未来表现也让人更期待了！
（照片或影片来源：skawngur）
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