不愧是韓流始祖之一！PSY〈Gentleman〉MV 觀看次數破 13 億
KPOP 2020年4月3日 星期五16:04 施乃琪
不到五天前，PSY 的舊歌 “New Face” MV 觀看次數才剛突破兩億人次，又有另一首經典跨越新里程碑，只能說薑還是老的辣啊！
PSY 經由 YouTube 發布的 “Gentleman” 官方 MV 在公開七週年前夕，觀看次數最近跨過了 13 億大關，在當前所有韓國 MV 中高居第二（僅次於 PSY 自己的『江南 STYLE』）。
早在韓流在西方世界方興未艾之際，PSY 就接連以 2012 年 7 月問世的「江南 STYLE」和翌年 4 月的 “Gentleman” 震撼國際。特別的是，後者大手筆邀來 Brown Eyed Girls 成員佳人和無限挑戰班底演出，當初一公開就掀起熱烈討論。
除了「江南 STYLE」和 “Gentleman” 外，PSY 還坐擁「哥哥就是我的 STYLE」、“Daddy”、“HANGOVER”⋯⋯等 6 支破億 MV。
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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