安普賢出擊《白種元的胡同餐館》 作為藝人試吃團出演！討厭雞的「張根源」要去試吃烤雞店嗎？
韓劇 2020年4月3日 星期五16:15 Yuan
今日（3日），SBS方面表示：「安普賢2日作為嘉賓，參加了京畿軍浦站前市場《白種元的胡同餐館》錄影，他拍攝的片段將在本月播出。」
《白種元的胡同餐館》在上個月25日開始播放軍浦站前市場篇，烤雞＆牛皺胃、市場豬腳、炒年糕＆啤酒三家店出演，安普賢預計將作為藝人試吃團登場。
安普賢在《梨泰院CLASS》中飾演「張根源」，展現出相當強的存在感，雖然在劇中很惹人討厭，但劇外的暖男模樣又讓不少人大呼心空。
日前，他也出演了《我獨自生活》，原本是拳擊運動員的安普賢，也到拳擊館運動，在教練的提議下...和全國大賽冠軍的女拳擊手對練。女拳擊手也被他「紳士打法」給暖化，在節目播出後，讓不少觀眾直呼超甜！
這次他將出演《白種元的胡同餐館》，會再展現什麼樣的魅力，也令人期待！
（圖：SBS、TVDaily、JTBC、IG@bohyunahn、MBC）
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