不愧是韩流始祖之一！PSY〈Gentleman〉MV 观看次数破 13 亿
KPOP 2020年4月3日 星期五16:04 施乃琪
不到五天前，PSY 的旧歌 “New Face” MV 观看次数才刚突破两亿人次，又有另一首经典跨越新里程碑，只能说姜还是老的辣啊！
PSY 经由 YouTube 发布的 “Gentleman” 官方 MV 在公开七周年前夕，观看次数最近跨过了 13 亿大关，在当前所有韩国 MV 中高居第二（仅次於 PSY 自己的『江南 STYLE』）。
早在韩流在西方世界方兴未艾之际，PSY 就接连以 2012 年 7 月问世的「江南 STYLE」和翌年 4 月的 “Gentleman” 震撼国际。特别的是，后者大手笔邀来 Brown Eyed Girls 成员佳人和无限挑战班底演出，当初一公开就掀起热烈讨论。
除了「江南 STYLE」和 “Gentleman” 外，PSY 还坐拥「哥哥就是我的 STYLE」、“Daddy”、“HANGOVER”⋯⋯等 6 支破亿 MV。
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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