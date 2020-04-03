《The King：永遠的君主》金高銀跆拳道服劇照公開
韓劇 2020年4月3日 星期五16:19 Erin
SBS新金土電視劇《The King：永遠的君主》新劇照再公開，本次公開的是劇中飾演女主角鄭太乙的金高銀穿上跆拳道服的劇照。
金高銀在《The King：永遠的君主》劇中，不是童話故事中的美麗公主，卻是沉醉於成為強悍的警察，她是已經有六年經歷的韓國重案組刑警鄭太乙。她自從夢想成為警察，就下定決心「背下世界上所有解不開的數學問題」，這樣的文科女孩竟然奇蹟般地考上了警察。
不過雖然身為重案組刑警，這組在櫻花下的道服少女劇照，更受到大家的喜愛。這是劇中鄭太乙回想自己高中時期的畫面，留著一頭長長黑直髮的她，穿著跆拳道服坐在窗台，以櫻花為背景看來格外清純。時而抬頭看著窗外微笑，時而悠閒看著書，與現在重案組的她有著180度大反轉。
這畫面是在去年10月於忠清北道忠州的某村莊進行拍攝，也是工作人員首次在現場遇見金高銀的日子，她以開朗的神情向每一個人打招呼，在現場也充滿精力，讓一同拍攝的工作人員們都感染到她的正能量。製作公司表示：「金高銀為了專心投入表現鄭太乙這個角色，連小細節都不放過，是相當努力做功課的演員。請大家期待《The King：永遠的君主》展現多樣化的金高銀魅力。」
SBS《The King：永遠的君主》將於4月17日晚間10點首播。《The King：永遠的君主》描述為了關閉次元的門，理科型的大韓帝國皇帝李袞，遇見了想守護某些人的生活與愛情及人身安全的文科型女刑警鄭太乙，如何展開超越次元的愛戀。
照片：SBS
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論