安普贤出击《白种元的胡同餐馆》 作为艺人试吃团出演！讨厌鸡的「张根源」要去试吃烤鸡店吗？
韩剧 2020年4月3日 星期五16:15 Yuan
今日（3日），SBS方面表示：「安普贤2日作为嘉宾，参加了京畿军浦站前市场《白种元的胡同餐馆》录影，他拍摄的片段将在本月播出。」
《白种元的胡同餐馆》在上个月25日开始播放军浦站前市场篇，烤鸡＆牛皱胃、市场猪脚、炒年糕＆啤酒三家店出演，安普贤预计将作为艺人试吃团登场。
安普贤在《梨泰院CLASS》中饰演「张根源」，展现出相当强的存在感，虽然在剧中很惹人讨厌，但剧外的暖男模样又让不少人大呼心空。
日前，他也出演了《我独自生活》，原本是拳击运动员的安普贤，也到拳击馆运动，在教练的提议下...和全国大赛冠军的女拳击手对练。女拳击手也被他「绅士打法」给暖化，在节目播出后，让不少观众直呼超甜！
这次他将出演《白种元的胡同餐馆》，会再展现什么样的魅力，也令人期待！
（图：SBS、TVDaily、JTBC、IG@bohyunahn、MBC）
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