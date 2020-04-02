突然！禹智潤結束活動 臉紅的思春期成單人團
KPOP 2020年4月2日 星期四12:38 施乃琪
臉紅的思春期以獨特風格在海內外大受歡迎，沒想到禹智潤最近決定終止活動，此後臉紅的思春期將剩安智煐一人！
Shofar Music 今天（2 日）發出官方新聞稿，宣布臉紅的思春期成員組成有了變動。「成員智潤考量到未來的個人進路，表示希望能結束臉紅的思春期的活動。」
「本公司為此和兩位成員多次慎重討論，長期溝通過後理解了彼此的想法，我們 Shofar Music 也尊重智潤的選擇，因此作出如下決定。」Shofar Music 表示：「往後臉紅的思春期沒有計畫引進新成員，將由智煐以 1 人的體制繼續活動。」
Shofar Music 對此表示十分遺憾，但認為尊重、支持藝人本人的想法更為重要，因此才做出這樣的決定，並透露：「雖然智煐和智潤身為同團成員的活動結束了，但兩人以後仍是互相加油的同事和朋友。」此外，目前臉紅的思春期正在製作預定於 5 月發行的新專輯。
（照片或影片來源：Shofar Music）
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