突然！禹智潤結束活動　臉紅的思春期成單人團

突然！禹智潤結束活動　臉紅的思春期成單人團

KPOP   2020年4月2日   星期四12:38   施乃琪   68

臉紅的思春期以獨特風格在海內外大受歡迎，沒想到禹智潤最近決定終止活動，此後臉紅的思春期將剩安智煐一人！

Shofar Music 今天（2 日）發出官方新聞稿，宣布臉紅的思春期成員組成有了變動。「成員智潤考量到未來的個人進路，表示希望能結束臉紅的思春期的活動。」

「本公司為此和兩位成員多次慎重討論，長期溝通過後理解了彼此的想法，我們 Shofar Music 也尊重智潤的選擇，因此作出如下決定。」Shofar Music 表示：「往後臉紅的思春期沒有計畫引進新成員，將由智煐以 1 人的體制繼續活動。」

Shofar Music 對此表示十分遺憾，但認為尊重、支持藝人本人的想法更為重要，因此才做出這樣的決定，並透露：「雖然智煐和智潤身為同團成員的活動結束了，但兩人以後仍是互相加油的同事和朋友。」此外，目前臉紅的思春期正在製作預定於 5 月發行的新專輯。


（照片或影片來源：Shofar Music）

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留言/評論
  • 梁蝦
    始終2人就是2人 , 雖然我每次都只看著智煐 , 但分開了就是另一種感覺 😭
    1小時前
  • Yolky Wong
    陪著我戀愛的2人😢
    11分前
  • Chiang Min
    Hsu Hsuan
    29分前
  • 賴郁茹
    李宜璇
    20分前
  • 嚴姿麟
    Jerry Chang
    22分前
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