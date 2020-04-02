突然！禹智润结束活动　脸红的思春期成单人团

突然！禹智润结束活动　脸红的思春期成单人团

KPOP   2020年4月2日   星期四12:38   施乃琪   40

脸红的思春期以独特风格在海内外大受欢迎，没想到禹智润最近决定终止活动，此后脸红的思春期将剩安智煐一人！

Shofar Music 今天（2 日）发出官方新闻稿，宣布脸红的思春期成员组成有了变动。「成员智润考量到未来的个人进路，表示希望能结束脸红的思春期的活动。」

「本公司为此和两位成员多次慎重讨论，长期沟通过后理解了彼此的想法，我们 Shofar Music 也尊重智润的选择，因此作出如下决定。」Shofar Music 表示：「往后脸红的思春期没有计画引进新成员，将由智煐以 1 人的体制继续活动。」

Shofar Music 对此表示十分遗憾，但认为尊重、支持艺人本人的想法更为重要，因此才做出这样的决定，并透露：「虽然智煐和智润身为同团成员的活动结束了，但两人以后仍是互相加油的同事和朋友。」此外，目前脸红的思春期正在制作预定於 5 月发行的新专辑。


（照片或影片来源：Shofar Music）

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留言/评论
  • 梁蝦
    始終2人就是2人 , 雖然我每次都只看著智煐 , 但分開了就是另一種感覺 😭
    35分前
  • 施沅佑
    難過耶
    34分前
  • 何東昆
    少一味，怪怪的
    31分前
  • Kexin Lim
    Hanxi Ching
    32分前
  • 何進維
    何宇倢
    42分前
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