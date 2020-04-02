金曜漢再接綜藝節目 KBS《樂人傳》月底開播！ 李貞賢暖心應援：為《宵夜男女》丁一宇送上餐車！ 【現場圖】WINNER金秦禹今日入伍 剃短髮害羞告別歌迷 《Hi Bye, Mama!》「瑞雨」聽到導演喊卡一秒變臉，讓爸爸李奎炯好驚訝～XD Jennie 創新紀錄 〈SOLO〉Spoitify 串流播放次數破兩億！ SEVENTEEN 新日單正式發行 立刻空降各榜冠軍！ 突然！禹智潤結束活動 臉紅的思春期成單人團 全昭旻健康出狀況 「無關 COVID-19，只是需充分休息」 偶像競演《Road To Kingdom》預告公開，參賽者旁白：總是站在後排看心裡很難受 (G)I-DLE 公開黑、白雙版概念照 全員造型再升級！ 張根錫母親逃稅數十億被起訴 張根錫回應：「非常失望，將成立獨立公司」 神手粉絲PS李宰旭制服照：求拍警察片，熱血會打架的那種！ 不老女神回來了！張娜拉展現幹練短髮，新劇化身不婚主義的育兒記者～ 金在中深夜道歉也難挽民眾心！這些年他開過的過火玩笑，網友怒罵：滾出娛樂圈 這些都是他啊～安宰弘這幾年變化也太大！ 犯了「美貌罪」的宋智孝《Running Man》初期巔峰顏值！永遠都是美貌的「懵智孝」♥ 「戀愛，最後的結局是結婚還是分手？」TARI作者的新作品《又一次的結局》！ 這個組合很可以！文晸赫（Eric）、劉寅娜有望出演MBC新劇《愛我的間諜》，預計在下半年播出！ 歌手周興哲也在追韓劇《愛的迫降》！直播 live 為劇即興創作 OST 超好聽～ BTS防彈少年團JIMIN最愛的蛋餃在家就能做？！5分鐘就能上桌

留言/評論