不老女神回來了！張娜拉展現幹練短髮，新劇化身不婚主義的育兒記者～
韓劇 2020年4月2日 星期四10:10 MiJimin
張娜拉在新劇《Oh My Baby》的短髮造型，也太可愛了吧～～～！（左邊照片很成熟，右邊又很年輕，驚！）
tvN 公開了全新水木劇《Oh My Baby》（每週三、四播出）的女主角劇照，由張娜拉、高俊、朴秉恩、鄭乾柱等人攜手主演，張娜拉多變的造型也引發討論。
《Oh My Baby》講述一個不想結婚只想生孩子的39歲單身女，和成為她「借種」目標的三個男人之間的浪漫喜劇故事。
▼張娜拉飾演育兒雜誌《The Baby》的首席記者「張夏莉」，擁有15年資歷的編輯部第二把交椅，資深卻還未成為主編，也很難轉職，雖然找到了朝思暮想的丈夫人選，卻依舊單身了10年，正當她準備放棄愛情時，卻同時出現了三個男子向她靠近…。
首張公開的人物海報上，張夏莉的無名指戴上了嬰兒奶嘴，也展現了這個角色的決心，究竟這齣劇的最後，她會不會結婚呢～？小編更好奇她能否成功借種？還有借種過程引發的趣事也很期待。XDDD
三位男主角，分別是…
▼單身主義攝影師「韓義尚／高俊 飾」
▼聰明多金的小兒科醫生「尹在英／朴秉恩 飾」
▼女主職場的新進員工「崔江／鄭乾柱 飾」。
新劇《Oh My Baby》由《Voice3》南基勳導演，與《魔女寶鑑》盧善才編劇合作，預計在5月首播，接檔《Memorist》（超能警探）。
（圖：官方劇照）
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