IU買了車、還拿到駕照！首次試乘還載著爸爸，結果竟然是...連宋慧喬、朴帥眉都被騙啦！
明星 2020年4月1日 星期三13:38 Yuan
1日，《IU TV》公開了一段名為「IU憤怒的首次試乘」的影片！
影片中，一開始IU就說道：「今天～我要去試乘，我買了一輛車...終於拿到駕照了，28年後！終於在我30歲之前有了駕照，見證這歷史性的時刻，我邀請了《IU TV》在這裡，讓大家看看我開車的樣子。」
而IU和爸爸進行了第一次試乘，不熟習的駕駛實力讓人看了都很緊張，她甚至還說：「老是搞混油門或煞車。」最後更展現了停車實力。但...事實上是IU的爸爸在駕駛，IU是坐在副駕駛上用假的方向盤假裝在駕駛，左右翻轉的剪輯讓IU看起來真的像是在開車啦！
宋慧喬也留言祈禱和玫瑰表情符號，網友也猜是這個意為「小心開車！」而朴帥眉原本留了一個讚的表情符號，之後又回復：「啊...上當了。」
為了拍攝這個影片，IU還請化妝師換了痣的方向，真的非常認真，不少粉絲看完也表示：「我真的被騙了」、「和爸爸一搭一唱真的太好笑」、「演員：李知恩」、「一開始還很激動，結果後來發現是愚人節」、「爸爸演技也好好」、「竟然還嘲笑弟弟不會倒車」等等！
（圖：Youtube@이지금 [IU Official]、IG@dlwlrma）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論