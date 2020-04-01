《The King：永遠的君主》「最帥皇帝」李敏鎬與「首位女總理」鄭恩彩曖昧互動劇照公開
韓劇 2020年4月1日 星期三10:13 MiJimin
【最新劇照＋新場景預告】倒數兩週《The King：永遠的君主》就要首播啦！除了期待「最帥皇帝」李敏鎬之外，從《客：The Guest》超 MAN 刑警變成「嫵媚總理」的鄭恩彩 也讓小編為之一亮，兩人的關係究竟為何～？
SBS 全新金土劇《The King：永遠的君主》（每週五、六播出）即將在4月17日首播，官方也在今日公開了主演李敏鎬與鄭恩彩互動的最新劇照。
《The King：永遠的君主》以現實的韓國和平行世界的"大韓帝國"為背景，講述試圖關閉連接現實世界的次元之門的大韓帝國皇帝－李袞（李敏鎬 飾），與現實韓國刑警－鄭太乙（金高銀 飾）跨越空間的愛情故事。
▼李敏鎬飾演大韓帝國的皇帝－李袞；鄭恩彩飾演「年輕的首位女總理」－具瑞怜，成為總理後，她下一個目標就是皇帝李袞，兩人同框的照片一旦出新聞，她的支持率就會上升，但發現皇帝有了女人時，她就感到相當生氣，嫉妒心也使她漸漸走向黑化…。
公開的劇照中，兩人交頭接耳說著悄悄話，畫面呈現上相當曖昧不已，而這也是兩人第一次拍攝的畫面，雖然是相當近距離的接觸，卻也很專業地立刻投入，互動相當自然。
兩人在平行世界"大韓帝國"中，是相輔相成的關係，究竟會產生甚麼樣的默契，也令人非常期待！
▼中字前導預告，Netflix 平台也宣布台灣將會零時差跟播：
▼平行世界的門已開啟，這些場景太讓人震撼了！
《The King：永遠的君主》由《雲畫的月光》的白尚勳導演與《鬼怪》、《陽光先生》的金銀淑作家合作打造，預計接檔《Hyena》在4月17日播出。
（圖：官方劇照）
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