D.O.與李洪基可望同台演出音樂劇《歸來》？「尚未確認」
KPOP 2020年4月1日 星期三10:50 Erin
由陸軍本部創作的音樂劇《歸來》將挑選前所未有的堅強卡司，也正在加緊腳步準備今年內與觀眾們見面。目前選角部分相中了正在軍隊服役中的EXO成員D.O.以及FTIsland的李洪基。
音樂劇《歸來》描述民族歷史上最令人心痛的625戰爭，戰爭中所遺留下來的戰死者遺骸，有13萬3千多人，透過挖掘這些遺骸，對這些未能回家的護國英雄們傳達「沒有找到最後一人絕對不放棄」的理念。去年初次演出的此劇，由SHINee的溫流與EXO的Xiumin、VIXX的N、Infinite的李相烈、演員金敏錫等，特別是今年是625戰爭七十周年紀念，再度演出也格外有意義。
音樂劇《歸來》從去年10月在首爾首次演出後，也進行了地方的巡迴演出，不過同樣因受到新冠肺炎的疫情影響，也取消了不少場次，接下來也尚未確認何時能再度重啟演出。陸軍方面也表示，目前對於要邀請哪位將士演出也還沒有明確的人選，希望對目前正在服役的藝人，以及有相關經驗的演員們提出邀請，並建議合適的角色。
「EXO成員D.O.以及FTIsland成員李洪基雖然有望同台演出，但能否演出或是兩位可能演出哪個角色，目前都尚未確認。」軍方也說明了現況正在溝通中，大家可以靜待好消息唷！
圖源：TD
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