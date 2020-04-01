李姃垠腰纏褡褳內藏秘密？！無名期生活拮据幸虧3大男神出手相幫

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李姃垠，憑藉電影《寄生上流》一夜爆紅讓所有觀眾記住了她，殊不知在成名之前她度過了28年的無名期。

李姃垠有一個習慣，就是隨身帶著「纏帶」（褡褳，可以把錢或物品裹起來纏在身上的長口袋）。 據演員車華妍透露，當年李姃垠還是話劇演員時生活貧困，不得不像同事們借錢度日，而她每次都把借錢人的名字記在纏帶上，就是为了萬一哪天自己客死他鄉時能夠讓父母知道這些人曾幫助過自己， 能夠向他們轉達謝意。



其實李姃垠也曾在其他節目裡透露過自己無名時期的拮据生活，出道後的這28年來她的生活過得並不好，參演話劇時1年只有20萬（韓幣，下同）的收入。 為了維持正常的生活，也為了支援演戲的夢想，演話劇之外，李姃垠靠打工貼補家用。 雪上加霜的是2000年，李姃垠慘遭經濟重創，有話劇製作人捐款逃跑，她不得不自掏腰包填補漏洞。

走投無路的李姃垠只好打電話給申河均、禹賢和池珍熙，向他們借錢，沒想到3人都爽快地一口答應，當時總共借了5000萬，「原本心想只要我認真賺錢就還得起了吧，但就像《寄生上流》的故事一樣‘計畫永遠改不上變化’，一直過了13年才全部還清。 」



聽了這個故事的網民們不僅紛紛稱李姃垠「人品好」、「懂得感恩」，更多的是誇讚申河均三人「夠義氣」。

「圖：《山茶花開時》、《熙烈的對話》」

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