《The King：永远的君主》「最帅皇帝」李敏镐与「首位女总理」郑恩彩暧昧互动剧照公开

【最新剧照＋新场景预告】倒数两周《The King：永远的君主》就要首播啦！除了期待「最帅皇帝」李敏镐之外，从《客：The Guest》超 MAN 刑警变成「妩媚总理」的郑恩彩 也让小编为之一亮，两人的关系究竟为何～？
SBS 全新金土剧《The King：永远的君主》（每周五、六播出）即将在4月17日首播，官方也在今日公开了主演李敏镐与郑恩彩互动的最新剧照。
《The King：永远的君主》以现实的韩国和平行世界的"大韩帝国"为背景，讲述试图关闭连接现实世界的次元之门的大韩帝国皇帝－李衮（李敏镐 饰），与现实韩国刑警－郑太乙（金高银 饰）跨越空间的爱情故事。
▼李敏镐饰演大韩帝国的皇帝－李衮；郑恩彩饰演「年轻的首位女总理」－具瑞怜，成为总理后，她下一个目标就是皇帝李衮，两人同框的照片一旦出新闻，她的支持率就会上升，但发现皇帝有了女人时，她就感到相当生气，嫉妒心也使她渐渐走向黑化…。
公开的剧照中，两人交头接耳说著悄悄话，画面呈现上相当暧昧不已，而这也是两人第一次拍摄的画面，虽然是相当近距离的接触，却也很专业地立刻投入，互动相当自然。
两人在平行世界"大韩帝国"中，是相辅相成的关系，究竟会产生甚么样的默契，也令人非常期待！
▼中字前导预告，Netflix 平台也宣布台湾将会零时差跟播：
▼平行世界的门已开启，这些场景太让人震撼了！
《The King：永远的君主》由《云画的月光》的白尚勋导演与《鬼怪》、《阳光先生》的金银淑作家合作打造，预计接档《Hyena》在4月17日播出。
（图：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究