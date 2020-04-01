D.O.与李洪基可望同台演出音乐剧《归来》？「尚未确认」
KPOP 2020年4月1日 星期三10:50 Erin
由陆军本部创作的音乐剧《归来》将挑选前所未有的坚强卡司，也正在加紧脚步准备今年内与观众们见面。目前选角部分相中了正在军队服役中的EXO成员D.O.以及FTIsland的李洪基。
音乐剧《归来》描述民族历史上最令人心痛的625战争，战争中所遗留下来的战死者遗骸，有13万3千多人，透过挖掘这些遗骸，对这些未能回家的护国英雄们传达「没有找到最后一人绝对不放弃」的理念。去年初次演出的此剧，由SHINee的温流与EXO的Xiumin、VIXX的N、Infinite的李相烈、演员金敏锡等，特别是今年是625战争七十周年纪念，再度演出也格外有意义。
音乐剧《归来》从去年10月在首尔首次演出后，也进行了地方的巡回演出，不过同样因受到新冠肺炎的疫情影响，也取消了不少场次，接下来也尚未确认何时能再度重启演出。陆军方面也表示，目前对於要邀请哪位将士演出也还没有明确的人选，希望对目前正在服役的艺人，以及有相关经验的演员们提出邀请，并建议合适的角色。
「EXO成员D.O.以及FTIsland成员李洪基虽然有望同台演出，但能否演出或是两位可能演出哪个角色，目前都尚未确认。」军方也说明了现况正在沟通中，大家可以静待好消息唷！
图源：TD
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