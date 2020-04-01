車銀優IG生日蛋糕認證！4月將出演《家師父一體》一日弟子
KPOP 2020年4月1日 星期三11:40 Erin
ASTRO成員車銀優在3月30日度過了24歲生日，他也更新IG放上蛋糕認證照片。
日前車銀優歡度生日並在IG上寫著：「謝謝所有今日祝福我生日的人們，爸爸媽媽我愛你們。」也上傳了一張他捧著蛋糕的認證照片，照片中的他還開心比著V手勢，如同車銀優在另一影片中提到，出道後常常在海外過生日，本次有時間停留在國內，他也親手製作蛋糕感謝父母親。（延伸閱讀：[有片]孝子車銀優親送蛋糕感性謝媽媽：母子對話充滿CP感啊〜）
3月31日SBS更公開了車銀優即將出演綜藝節目《家師父一體》，他也是繼先前公開的邕聖祐以及李鎭赫之後，下一位加入「一日弟子」的演出，並預計在4月中播出，節目製作團隊並表示內容已錄製完成，敬請期待。
車銀優所錄製的《家師父一體》中，他將與李昇基、梁世炯、申成祿、金東炫等人一同體驗SBS主播工作，車銀優將穿上帥氣西裝登場，除了帥氣無法擋以外更將展現他的綜藝感，究竟車銀優是否能利用他的聰明才智帶來特別的表演呢？請大家期待車銀優的主播魅力。
照片：車銀優IG
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