车银优IG生日蛋糕认证！4月将出演《家师父一体》一日弟子
KPOP 2020年4月1日 星期三11:40 Erin
ASTRO成员车银优在3月30日度过了24岁生日，他也更新IG放上蛋糕认证照片。
日前车银优欢度生日并在IG上写著：「谢谢所有今日祝福我生日的人们，爸爸妈妈我爱你们。」也上传了一张他捧著蛋糕的认证照片，照片中的他还开心比著V手势，如同车银优在另一影片中提到，出道后常常在海外过生日，本次有时间停留在国内，他也亲手制作蛋糕感谢父母亲。（延伸阅读：[有片]孝子车银优亲送蛋糕感性谢妈妈：母子对话充满CP感啊〜）
3月31日SBS更公开了车银优即将出演综艺节目《家师父一体》，他也是继先前公开的邕圣佑以及李鎭赫之后，下一位加入「一日弟子」的演出，并预计在4月中播出，节目制作团队并表示内容已录制完成，敬请期待。
车银优所录制的《家师父一体》中，他将与李升基、梁世炯、申成禄、金东炫等人一同体验SBS主播工作，车银优将穿上帅气西装登场，除了帅气无法挡以外更将展现他的综艺感，究竟车银优是否能利用他的聪明才智带来特别的表演呢？请大家期待车银优的主播魅力。
照片：车银优IG
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