【有片】孝子車銀優親送蛋糕感性謝媽媽：母子對話充滿CP感啊〜

ASTRO成員車銀優，除了是臉蛋天才之外更是個孝順的兒子，在3月30日他的生日當天，他還親手製作了難度相當高的千層蛋糕，也手寫了小卡片，更親自開車送往媽媽家裡，向媽媽致上感謝。
影片一開始像是料理教學影片，車銀優按照複雜的料理步驟，不疾不徐地完成了千層蛋糕，從打蛋液到仔細過篩，蛋糕一片片疊上去直到最後的裝飾奶油，都是他自己完成，原來在生日的這一天，他要特別謝謝父母親生下他（相信AROHA們也很感謝），所以為了表達心意所以送上蛋糕。
接下來車銀優開車前往父母家中，單手握著方向盤，車銀優還對著鏡頭說：「AROHA們好像沒看過我開車喔？」他提到出道以後的幾次生日，他時常都正在海外演出，接受到許多AROHA們的生日祝福，不過今年的生日正好也因疫情關係，有了停留在國內的時間，讓車銀優特別在生日這天感謝父母親。
他先把蛋糕跟卡片放在家門口，接著他回到車內，用Kakao跟媽媽聯絡，他發問「媽媽妳在家嗎？」一看到媽媽立即已讀，車銀優表情非常開心，媽媽回答說「在辦公室」，他問「什麼時候回來呢？」媽媽回「車STAR來了嗎？」讓車銀優笑瞇了眼睛，於是他決定撥電話給媽媽。
母子溫柔的對話著，真的像情侶般一樣的日常，「媽媽，給你送了宅配過來。」「是什麼呢？」「媽媽自己打開看看吧〜現在要跑過來嗎？」「等會還有其他行程嗎？」實在溫柔又甜蜜，看著車銀優笑彎了眼睛的樣子，還以為在跟女朋友講話呢！車銀優除了是臉蛋天才跟資優生以外，更是孝順的兒子，媽媽都感動不已。
之後車銀優開車回到公司，也繼續跟媽媽Kakao情話綿綿，媽媽也表示非常感動，車銀優更是公開手機畫面讓大家看看媽媽的回應，真是一對可愛的母子！最後車銀優當然也沒忘記感謝所有AROHA與周圍祝福他生日快樂的朋友們！
影片：ASTRO頻道
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